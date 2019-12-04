السويدي إليكتريك تتعاقد على مشروع للطاقة الشمسية مع جنوب السودان بـ 45 مليون دولار

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت شركة السويدي إليكتريك، عقدا مع وزارة الطاقة والسدود في جمهورية جنوب السودان بقيمة 45 مليون دولار، أمس الثلاثاء، لتنفيذ مشروع مزدوج لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة في بطاريات.

وقالت الشركة في بيان أرستله للبورصة اليوم الأربعاء، إنه سيتم تنفيذ المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بالقرب من ريف نيسيتي على بعد 20 كيلو متر من العاصمة جوبا بحمهورية جنوب السودان.

وأضافت الشركة، أن المشروع سيبدأ في الإنتاج خلال العام المقبل 2020، ويتكون المشروع من محطة توليد طاقة شمسية فوتوفولطية بقدرة 20 ميجاوات، ونظام لتخزين الطاقة في البطاريات بسعة 35 ميجاوات.ساعة، ومركز تدريب يخدم كلا من ولاية جوبيك ومقاطعة إكواتوريا بالكامل.

وذكرت الشركة في البيان، أن نطاق أعمال السويدي إليكتريك، يشمل التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم التشغيل خلال 12 شهرا من تاريخ بدء الأعمال.

ويعد المشروع هو الأول من نوعه من حيث الحجم وتركيبة التمويل المقدم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، فإن المشروع سينتج 29 مليون كيلو وات.الساعة ستساعد في توفير طاقة نظيفة لما يزيد عن 58 ألف منزل في جنوب السودان.

كما سيمنع المشروع أكثر من 12 ألف طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وسيساهم في توفير الكهرباء للعاصمة ولكامل المقاطعة الواقعة فيها.

وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو النتدب لشركة السويدي إليكتريك، في البيان "إنه إمتياز لنا أن يتم أختيارنا من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان لتنفيذ هذا المشروع، الذي سيكون واحدا من أكبر المشروعات في أفريقيا لتخزين الطاقة الشمسية الفوتوفولطية".

وتابع السويدي، أن دور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد كان أساسيا في إتمام التعاقد وهو ما سيساعد جمهورية جنوب السودان في الإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بما يحقق لها فائدة كبيرة.

وأضاف "نحن في شركة السويدي على قناعة أن توفير مصادر يمكن الإعتماد عليها للكهرباء والمياه عي الأساس في التنمية الاقتصادية، ولذلك نتعهد بتوظيف كل أمكاناتنا عالميا في تأمين الإستفادة القصوى من كافة مقومات جمهورية جنوب السودان لخدمة الدولة ومواطنيها".

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.