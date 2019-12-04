بيان للبترول: رغبة إنديفور الاندماج مع سنتامين "أمر يخص الشركتين"

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، في بيان لوزارة البترول اليوم الأربعاء، إن إعلان مجموعة إنديفور للتعدين رغبتها في الاندماج مع شركة سنتامين التي تدير منجم السكري للذهب هو أمر يخص الشركتين، "ولكننا نرحب بجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية".

وأضاف الوزير أن هذا الترحيب يأتي خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية، وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية الذي سيسهم في اهتمام وجذب الشركات العالمية لهذا النشاط المهم.

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن وزير البترول، ترحيبه برغبة مجموعة إنديفور في الاستحواذ على شركة سنتامين البريطانية للتعدين في عرض بقيمة 1.47 مليار استرليني (1.89 مليار دولار) عبر صفقة أسهم بالكامل.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت إنديفور المدرجة في تورنتو عن عرضها، والذي ينطوي على علاوة 13% فوق آخر سعر إغلاق لسهم سنتامين، سعيا لكسب السيطرة على المنجم الوحيد العامل لسنتامين وهو منجم السكري في مصر.

لكن سنتامين رفضت العرض قائلة إنه لا يقدم قيمة كافية لمساهميها، وفقا للوكالة.

وبحسب بيان اليوم، ذكر الوزير أن رغبة شركة إنديفور العالمية للتعدين والتي تعمل فى جنوب أفريقيا ومالي والكاميرون للاندماج مع شركة سنتامين في منجم السكري للذهب بمرسى علم، سيسهم في دعم المشروع ويعطي رسائل إيجابية عن رغبة إحدى الشركات العالمية في التواجد على أرض مصر، وضخ استثمارات في أنشطة البحث عن الذهب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الرغبة ستشجع شركات أخرى على التوافد بمصر خاصة في ظل القانون الجديد الذي سيعطي دفعات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.

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