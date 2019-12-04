البنك الأهلي يوقع بروتوكولا لإتاحة خدماته ومنتجاته بمنصة "إي فاينانس"

توقيع بروتوكول التعاون بين البنك الأهلي وشركة إي ف

كتب- مصطفى عيد:

وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بغرض إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك من خلال المنصة الإلكترونية التي تديرها الشركة.

وبحسب بيان من البنك الأهلي، وقع البروتوكول، على هامش معرض ومؤتمر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT، كل من يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، وبحضور ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وقال يحيي أبو الفتوح، إن البروتوكول يأتي في إطار سعي البنك المستمر نحو تطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوليها البنك اهتماما كبيرا لما تمثله من قيمة مضافة لحجم أعمال البنك وللاقتصاد القومي بشكل عام.

وأضاف أنه يأتي على رأس أولويات البنك تفعيل خطط التحول الإلكتروني التدريجي لخدماته ومنتجاته ولآليات التعامل بين البنك وعملائه، بالإضافة إلى ميكنة المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية للعملاء، وهو أحد أهم أهداف البنك الاستراتيجية نحو دعم خطط الدولة للتحول الرقمي بشكل عام.

وذكر ممدوح عافية أن التعاون بين البنك وشركة "إي فاينانس" سيتيح توفير أساليب أكثر فاعلية وسهولة في التعامل مع العملاء خاصة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولا سيما ذات النشاط الزراعي.

كما يتضمن البروتوكول قيام البنك بالإدارة الكاملة لدورة العمل الخاصة بتقديم الخدمات للعملاء ومنها إتاحة وتوفير البرامج التمويلية والخدمات المصرفية المتنوعة لإدراجها بالمنصة الزراعية لشركة "إي فاينانس"، مع توفير جميع العناصر الخاصة بإدخال وتسجيل البيانات والمتابعة، وكذا دراسة الربط الإلكتروني بين البنك والمنصة الزراعية لإتاحة الخدمات للمتعاملين أو الراغبين في التعامل مع البنك، وفقا لعافية.

وأكد إبراهيم سرحان أهمية التعاون بين الشركة والبنك، خاصة أن الشركة تعمل في إنشاء وبناء وتشغيل النظم الإلكترونية التي تقوم بتشغيل العمليات وتسويتها لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات بشرية مدربة، وهو أيضا ما ينطبق على الموارد التكنولوجية والبشرية للبنك، بحسب البيان.

وقال سرحان إن الشركة ستعمل على تطوير المنصة الزراعية الإلكترونية، لتحقيق التكامل المرجو في كافة أعمال القطاع الزراعي مثل أصحاب الحيازات، والمزارعين، ومربي الحيوانات، والتجار بكافة فئاتهم، والمستوردين والمصدرين مع الربط الإلكتروني بين المنصة الزراعية ومختلف البرامج والخدمات التي يقدمها البنك الأهلي.

وأضاف أن المنصة ستتيح أيضا المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية المعاونة كأحد وسائل التسويق لهذه المنتجات مع إتاحة الدفع الإلكتروني والربط مع قنوات التوزيع وأدوات القبول، كما تقدم المنصة التقارير والإحصائيات لتساعد متخذي القرار في التعرف على دراسة أنماط وسلوك القطاع الزراعي والمتعاملين مع هذا القطاع.