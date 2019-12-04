قطاع الأعمال: 4 محاور للتحول الرقمي وتطبيقه في 60 شركة خلال عام ونصف

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام شملت أربعة محاور رئيسية، وذلك خلال كلمته بمعرض كايرو آي سيتي.

وأشار الوزير في كلمته التي ألقاها المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بالوزارة، إلى البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة في غضون أسابيع قليلة، بعد الانتهاء من توقيع العقود مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات، لتنفيذ المشروع الذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف العام.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أكبر مناقصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، وذلك لتخطيط وإدارة موارد 60 شركة تابعة وقابضة من شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار السيد الوزير في كلمته إلى أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام شملت أربعة محاور رئيسية، المحور الأول: إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، و قدم تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام.

وشارك في هذا العمل 1200 شخص من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار ٧ أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة، بحسب الوزير.

والمحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء الأسبوع الماضي من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت مع متكاملي خدمات هي شركات فايبر مصر ووادي النيل وأتوس.

وأضاف أن المحور الثالث يتضمن تطوير البنية التحتية للشركات من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لتوصيل الألياف الضوئية لكافة شركات قطاع الأعمال مع تحديث البنية التحتية للشركات نفسها، والذي سيبدأ خلال الشهر الجاري.

والمحور الرابع والأخير إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي وإدارة هذه المنظومة، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.