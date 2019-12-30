جوجل ترد على بدرية طلبة: لا تغيير في خصائص التوجيه الصوتي بخرائطنا

كتب- علاء حجاج:

نفت شركة جوجل مصر ما قالته الفنانة بدرية طلبة حول استخدام صوتها في توجيه المستخدمين لتطبيق "GPS".

وقالت الشركة في بيان أصدرته قبل قليل: بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google.

وأوضحت الشركة أن خرائط Google تساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.

كانت بدرية طلبة قالت في مداخلة لها مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي" أمس، إن جوجل ستدشن تطبيق "GPS" بصوتها، بناء على طلب متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: التطبيق قيد التنفيذ حاليًا، و"الناس بقت تختار تشغل إفيهات مين بدرية طلبة، ولا الراجل بتاع GPS ".

وفي تصريح سابق لمصراوي، قالت رانيا يحيي، التي قدمت نفسها باعتبارها المسئولة عن تطبيق "GPS" الخاص بالفنانة بدرية طلبة، إنه تم التعاقد بشكل رسمي مع إدارة "جوجل" حول التطبيق، لافتة إلى أن الأمر حاليًا في مرحلة التنفيذ.

وأضافت: "أخذنا خطوة فعلية إن (GPS) يبقى بصوت بدرية طلبة، وتواصلنا مع إدارة جوجل، عشان نقدر ناخد منهم حقوق التطبيق، وبالفعل وافقوا".

وتابعت: "بنتناقش دلوقتي حول اختيارين، ولسة مستقرناش على أي منهما، وده هيتم تأكيده بعد حضور اجتماع معهم خلال الأيام المقبلة.. وهناك موافقة مبدئية إنهم يدونا حقوق GPS".

وأوضحت: "الاختياران.. الأول: نحط صوت بدرية ضمن (GPS) الموجود حاليًا في جوجل، والثاني: نعمل (يو آد) بيكون جواه أوبشن إنه عايز مين يوصلك رحلتك.. وده كله لسة تحت الدراسة".