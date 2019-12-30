البنك الأهلي المصري يستحوذ على فاروس لتداول الأوراق المالية

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة- الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري- عقد استحواذ على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، بحسب بيان من البنك اليوم الاثنين.

ووقع العقد كل من كريم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، وعلوي تيمور رئيس مجلس الإدارة لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فاروس القابضة "المالك الرئيسي".

وحضر التوقيع الذي عقد بمقر شركة الأهلي كابيتال القابضة، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، وأحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات بالبنك.

وقال هشام عكاشة إن عملية الاستحواذ تأتي في إطار خطة البنك الأهلي لإنشاء بنك استثمار متكامل من خلال شركة الأهلي كابيتال القابضة، وكذا ضمن استراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن البنك يسعى من خلال هذا التوسع جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية، واستثمار حصيلة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وذكر عكاشة أن أحد أهم نتائجه الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو النمو المتزايد في أعمال البورصة، والاهتمام بزيادة التداول وما يتوقع معه من تنشيط لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة كأحد تلك النتائج الإيجابية.

كما أعلن عكاشة عن قرار مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة بترشيح كريم سعادة العضو المنتدب للشركة كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وقال علوي تيمور رئيس مجلس إدارة مجموعة فاروس، إن اختيار شركة الأهلي كابيتال القابضة حصريا لإجراء كافة الدراسات اللازمة والتي أسفرت عن توقيع عقد الاستحواذ يعد دليلا واضحا على الثقة في مهنية واحترافية فريق عمل شركة الأهلي كابيتال القابضة ومقدرتهم الواضحة على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملاء شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

وقال كريم سعادة إن عملية الاستحواذ على شركات متخصصة بهدف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتواجد الأهلي كابيتال القابضة بشكل موسع في الخدمات المالية غير المصرفية تتم بشكل تدريجي عن طريق المشاركة في تأسيس شركات متخصصة أو اختيار أفضل الشركات التي يشرف عليها ويدير أعمالها أكفأ العناصر البشرية في هذا المجال.

وأضاف أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية التي تأسست عام 2006 كامتداد لنشاط الدكتور محمد تيمور والتي تتمتع بسابقة أعمال متميزة على مدار حوالى 14 عاما، تعد هي خامس أكبر شركة تداول في السوق المصري، حيث تعدت حجم معاملاتها 250 مليار جنيه.

وذكر سعادة أن فاروس لتداول الأوراق المالية لديها فريق عمل متميز ومدرب تحت إدارة عصام عبد الحفيظ العضو المنتدب للشركة، وهو ما يأتي في مقدمة أسباب اختيار الشركة لاستكمال منظومة الأهلي كابيتال القابضة وخططها الاستراتيجية، كما يأتي كإضافة حيوية ومكملة لفريق عمل مجموعة شركة الأهلي كابيتال القابضة.

وأشار إلى أن عملية الاستحواذ على فاروس لتداول الأوراق المالية، يستتبعها إنهاء إجراءات الاستحواذ على فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وفاروس لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار، وصندوق فاروس الأول، والتي ستستغرق مدة زمنية تصل إلى شهر.

وأوضح سعادة أن هذه العملية تهدف إلى تدعيم قنوات تقديم خدمات مالية أخرى من خلال مجموعة البنك الأهلي المصري، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، مع إجراء إعادة هيكلة كاملة لمجموعة الأهلي كابيتال القابضة لتعظيم دورها في نشاط الخدمات الاستثمارية.

وأكد أن فريق عمل شركة فاروس لتداول الأوراق المالية سيستمر في تقديم خدمات الشركة لقاعدة عملائها بمختلف فئاتها، مع وضع خطط مدروسة لزيادة هؤلاء العملاء من خلال الاستفادة من شبكة عملاء وشركاء كل من البنك الأهلي المصري، وشركة الأهلي كابيتال القابضة.

وقال أحمد السعيد رئيس مجموعة الاستثمارات بالبنك، إن الاستثمار في الخدمات المالية غير المصرفية يعد أحد اهم الركائز التي تحرص عليها مجموعة الاستثمارات بالبنك الأهلي والتي تتضح بامتلاك البنك عدة شركات متنوعة النشاط مثل الأهلي للتأجير التمويلي، والأهلي للتمويل العقاري، والأهلي للصرافة.

كما يساهم البنك في عدد من شركات المدفوعات الإلكترونية مثل شركة بنوك مصر وشركة فورى وشركة أي فاينانس وكذلك صناديق الاستثمار الخاصة بالتكنولوجيا المالية والتي تأتي تماشيا مع خطط الدولة للتوسع في هذه الأنظمة بما يحقق اعلى درجات كفاءة حركة المدفوعات.

وأجرى الدراسات اللازمة للصفقة كمستشارين للأهلي كابيتال كل من مستشاري مكتب العربية للاستشارات القانونية (ALC)، و(PWC) كمستشار مالي، و(KPMG) كمستشار ضريبي، كما قام مكتب التميمي ومشاركوه بأعمال المستشار القانوني لشركة فاروس القابضة.

وأشار هشام عكاشة إلى الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القابضة خلال الفترة السابقة والتي يبلغ رأسمالها 5 مليارات جنيه، وتتجاوز استثمارات الشركة 9 مليارات جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات، والصناعات الزراعية، والخدمات الطبية، ومواد البناء، والمجمعات الصناعية.

كما ساهمت الأهلي كابيتال في إنشاء العديد من الشركات الجديدة مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، والأهلي للخدمات الطبية، والأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضي، بحسب عكاشة.

وقال عكاشة إن الشركة لها دور محوري كشريك رئيسي ومستشار مالي في أكبر مشروع زراعي وصناعي في المنيا لإنتاج السكر بتكلفة استثمارية بلغت مليار دولار مع أحد أكبر المستثمرين العرب المتخصصين في المجال.

وأضاف أن هذا المشروع يعد من أكبر الصفقات التي تأتي في إطار دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.

وذكر عكاشة أن مثل هذه المشروعات تأتي في إطار تدعيم خطط الدولة لما لها من أثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادرتها، وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لمصر.