مصراوي ينشر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

حصل مصراوي على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والمقرر بدء تطبيقه في أول يناير المقبل.

وبحسب نص اللائحة فإنها تطبق بداية من أول يناير المقبل، وتصدر من مجلس الوزراء.

وتضمن اللائحة تعريف أجر الاشتراك التأميني وإجراءات الاشتراك التأميني وكيفية إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت أمس إن اللائحة التنفيذية ستصدر مع مشارف العام الجديد.

ومن المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية، تهميدًا لتطبيق القانون مع بداية العام.

وأعلنت هيئة التأمين الاجتماعي أمس أنها ستقصر عمل نظام الحاسب الآلي للهيئة على الاستعلام فقط، يومي الأربعاء والخميس، نظرًا لتطبيق الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات الجديد.

وإلى نص اللائحة: