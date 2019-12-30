هيئة التنمية الصناعية تخفض الفائدة على أقساط الأراضي لـ 4 مطورين صناعيين

كتبت- شيماء حفظي:

وقع المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية تعديلات لملاحق 4 عقود مع مطورين صناعيين لخفض سعر الفائدة على أقساط الأراضي الصناعية المستحقة إلى 7% سنويا بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات أسوة بالأراضي الصناعية، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وأوضح البيان، أن التعاقد جاء مع شركة إس دى إم للتطوير والإدارة المالكة لمنطقتين في العاشر من رمضان والسادات، ووقع عنها المهندس أحمد صادق السويدي رئيس مجلس الإدارة.

كما تضمنت شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان ووقعها المهندس محمد القماح مفوض من رئيس مجلس الإدارة، وشركة بولاريس الزامل لتنمية المناطق الصناعية بالسادات ووقعها تونش أوزكان رئيس مجلس الإدارة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم توقيع تعديل العقد الخامس مع شركة سي بي سي - مصر بمدينة السادات خلال أيام .

وقال غازي، إن التعديلات جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 45 بتاريخ 19/6/2019 والذي نص على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويا بدلا من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري بعد صدور القرار ولمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن القرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية والتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، من خلال التيسير على المستثمر الصناعي فيما يتعلق بسداد أقساط الأراضي الصناعية.

وأوضح غازي أن خفض الفائدة بالنسبة للمطورين الصناعيين سينعكس بالإيجاب على المستثمر النهائي المتعامل معه، حيث يتوجب على المطورين بمقتضى العقد تطبيق ذات النسبة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء على الأراضي التي يتم بيعها للصناع.

وقال غازي إن مشروع المطور الصناعي حقق نجاحا كبيرا حتى الآن على مستوى ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وتشغيلها بمعايير عالمية، كما أثبت تميزه على المستوى التسويقي حيث استطاع في مراحله الأولى استقطاب كيانات عالمية عملاقة للاستثمار في مصر.

وكانت التنمية الصناعية قد خصصت ما يقرب من 8 ملايين متر مربع العام الماضي لخمسة مطورين صناعيين في مدينتي السادات (3 مطورين على مساحة اجمالية 3.9 مليون م2) والعاشر من رمضان (2 مطورين على مساحة 3 ملايين م2) وقد تم تسليم الأرض للمطورين خلال النصف الأول من العام الجاري .

وحول الموقف الحالي للمناطق المخصصة قال غازي إنه بالنسبة للمناطق المخصصة بمدينة السادات قامت الهيئة باعتماد المخططات التي تقدم بها المطورون الثلاث , وجاري اعمال تصميمات شبكات البنية التحتية، وتبدأ أعمال تنفيذ المرافق الداخلية بداية عام 2020.

وبالنسبة للعاشر من رمضان فإنه جاري دراسة المخططات المقدمة من المطورين واعتمادها من قبل الهيئة , كاشفا عن انه من المقرر انتهاء اعمال التطوير بالخمس مناطق بالكامل في المدينتين خلال 2021 بتكلفة استثمارية اجمالية للخمس مناطق 8 مليارات جنيه تقريبا، بحسب غازي.