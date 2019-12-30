اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف مقابل الدولار

القاهرة- وكالات:

ارتفع اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على الدولار جراء التفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وآفاق النمو العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وفاقمت التداولات الهزيلة بنهاية السنة الضعف العام في العملة الأمريكية، التي سجلت انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية وتكبدت الجمعة الماضية، أكبر تراجع في يوم واحد منذ يونيو الماضي.

وتعززت معنويات المستثمرين، مما شجعهم على عدم شراء الدولار كملاذ آمن، خلال جلسة التداولات في آسيا حين كشف البنك المركزي في الصين عن إجراء للمساهمة في خفض تكاليف الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر.

كما رحب المستثمرون بتقرير توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية في 2019 بنسبة 8%، بحسب الوكالة.

وارتفع اليورو إلى 1.1211 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 13 أغسطس الماضي في التعاملات المبكرة الآسيوية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1% إلى 96.821.

وفي ضوء الخسارة المسجلة الجمعة الماضي، تكون مكاسب المؤشر هذا العام قد انكمشت إلى نحو 0.6%.

كما تراجعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني لتخسر 0.3% إلى 109.17.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3106 دولار. ومقابل اليورو، انخفض 0.1% إلى 85.51 بنس.

وتضرر الاسترليني منذ منتصف سبتمبر الماضي بسبب مخاوف من أن بريطانيا تتجه إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.

وارتفع اليوان الصيني، ليتماسك دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات للدولار.

وفي تعاملات الأسواق الخارجية، ارتفعت العملة الصينية إلى 6.9752 وهو أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر الجاري.