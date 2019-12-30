البترول: 7 مشروعات تكرير يجري تنفيذها حاليا باستثمارات 7.9 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الاثنين، إن هناك 7 مشروعات لتكرير البترول يجري تنفيذها حاليا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 7 مليارات و879 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن قطاع البترول يعمل على تنفيذ هذه المشروعات لإنشاء وحدات تحويلية جديدة متطورة في معامل التكرير القائمة، وإنشاء معامل جديدة وحديثة بما يعمل على تحسين الأداء الاقتصادى لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية.

وذكرت الوزارة أن هذه المشروعات تسهم في تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الاستراتيجية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز.

وتتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا:

1- وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول

يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 800 ألف طن/ السنة من البنزين عالي الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية، وتبلغ تكلفة المشروع 450 مليون دولار.

2- توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية

يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وتبلغ تكلفة المشروع 2.3 مليار دولار.

3- مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أنوبك بأسيوط

يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني بطاقة تغذية 2.5 مليون طن/ السنة من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 2.15 مليار دولار.

4- إعادة تأهيل مجمع التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول

يتضمن المشروع إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات "VRU" لإنتاج البوتاجاز، وتقدر التكلفة الاستثمارية له بحوالي 588.6 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم، والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التي تبلغ 1.5 مليون طن/ السنة من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين)، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

5- مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام "NMP" بشركة الإسكندرية للبترول

يهدف المشروع إلى تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بحوالي (10-16 ألف طن/ سنة زيوت، و1-2 ألف طن/ سنة شموع)، وذلك باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة "NMP"، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 356.5 مليون جنيه (نحو 22.3 مليون دولار).

6- وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول

يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 ألف طن/ السنة من المازوت لإنتاج حوالي 396 ألف طن/ السنة أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 68.5 مليون دولار.

7- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس "شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات"

يهدف المشروع إلى استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعملي شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول، والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن/ السنة مازوت، ومليون طن/ السنة نافتا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 2.75 مليار دولار.

وتم تأسيس الشركة في يوليو 2019، وعقد الجمعية التأسيسية في 5 سبتمبر 2019.

- مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها خلال 2019:

1- مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد في القاهرة الكبرى

يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت وتحويله إلى مقطرات وسطى عالية الجودة بطاقة 4.3 مليون طن/ السنة مازوت وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وتم الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع، ويجري حاليا التشغيل التجريبي للمشروع.