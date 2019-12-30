تراجع استهلاك مصر من المواد البترولية 3.1% في 2019 بعد زيادة الأسعار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي استهلاك السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2019 انخفض بنسبة حوالي 3.1% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن هذا الانخفاض جاء كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.

وأضافت الوزارة أن إجمالي ما تم استهلاكه من المنتجات البترولية والغاز في السوق المحلي خلال عام 2019 بلغ حوالي 76 مليون طن (منها كمية حوالي 30.2 مليون طن من المنتجات البترولية، وحوالي 45.7 مليون طن من الغاز الطبيعي).

وأضافت الوزارة أنه لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية خلال عام 2019 تم استيراد كمية تبلغ حوالي 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية بقيمة حوالي 6.8 مليار دولار.

وكانت الحكومة قررت في الخامس من يوليو الماضي رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة، مع تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات، والتي أسفرت في أكتوبر الماضي عن خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر.

كما قرر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، تخفيض سعر الغاز لبعض الصناعات لتصل إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت (بدلا من 8 دولارات)، إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين (بدلا من 7 دولارات).