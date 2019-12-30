البترول: تحقيق 55 كشفا جديدا للنفط والغاز في مصر خلال عام 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان اليوم الاثنين، إن عام 2019 شهد تحقيق 55 كشفا جديدا في مصر منها 40 كشفا خاصة بالزيت الخام، و15 كشفا للغاز الطبيعي، وذلك بمناطق البحر المتوسط، والصحراء الغربية، والشرقية، وخليج السويس، ودلتا النيل، وسيناء.

وأضافت الوزارة أنه تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر خلال عام 2019، حيث بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وذكرت أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث وصل إلى أعلى معدلاته كإحدى ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي حوالي 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.

كما وصل إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى حوالي 650 ألف برميل يوميا، وفقا للبيان.

وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالي 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018 ) بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز، وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية، بحسب الوزارة.