أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الاثنين، بدعم من احتمالات تجاه الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني، بينما يراقب المتعاملون عن كثب الشرق الأوسط عقب هجمات جوية أمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت الأسواق رد فعل أوليا محدودا تجاه نبأ الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران، حتى بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من احتمال اتخاذ "إجراءات إضافية".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 61.77 دولار للبرميل. والخام الأمريكي مرتفع نحو 36% منذ بداية العام الجاري، بحلول الساعة 0529 بتوقيت جرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 68.36 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.3%.

وصعد الخام القياسي العالمي نحو 27% في 2019، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، "التداولات فاترة نوعا ما بسبب غياب أطراف السوق في موسم العطلة".

وأضافت مارجريت يانج ،"أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ الهجوم...السعودي في منتصف سبتمبر الماضي، ولذا فإن الحذر ينتاب المتعاملين بشأن احتمالات جني أرباح“.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع اتفاق تجاري طال أمد انتظاره، أمس الأحد.

وتتلقى أسعار النفط أيضا الدعم من انخفاض مخزونات النفط الأمريكية التي تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الجاري، مما يتجاوز بكثير التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بلغت 1.7 مليون برميل.