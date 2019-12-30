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أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الاثنين 30-12-2019

10:41 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الاثنين 30-12-2019

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وانخفض سعر بيع الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.10 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 16.01 جنيه.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك البركة مصرف أبو ظبي الإسلامي البنك الأهلي المصري بنك مصر

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