صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30-12-2019
10:19 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.05%، إلى مستوى 13820 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13812 نقطة.
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