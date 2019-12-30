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صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30-12-2019

10:19 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 30-12-2019

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.05%، إلى مستوى 13820 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13812 نقطة.

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