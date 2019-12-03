"التنمية الأفريقي": تمكنا من تمويل 113 مشروعا على مستوى القارة في 2018

شرم الشيخ- منال المصري:

قالت حنان مرسي مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، إن البنك تمكن خلال العام الماضي من تمويل 113 مشروعا على مستوى القارة الأفريقية.

وأضافت حنان مرسي خلال جلسة مع عدد محدود من الصحفيين، على هامش المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أن هذه المشروعات ساهمت في تشغيل 1.5 مليون شخص على مستوى القارة الأفريقية، وذلك في إطار استراتيجية البنك خلال فترة 10 سنوات تنتهي في 2025.

وذكرت أن البنك يقدم تمويلات مالية وخدمات غير مالية للقارة الأفريقية بهدف زيادة معدلات التنمية، مشيرة إلى عدد سكان القارة الأفريقية وصل إلى 830 مليون نسمة، ومن المتوقع مضاعفاته في 2050.

وينظم المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة أيضا.

ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على "فرص العمل، وريادة الأعمال، وكفاءات ومهارات الشباب الأفريقي"، حيث انطلق المؤتمر أمس الاثنين وينتهي غدًا الأربعاء.