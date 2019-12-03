تقرير: مصر في المركز العشرين عالميا في تلقي المكالمات المزعجة خلال 2019

كتبت- علاء حجاج:

أعلن تطبيق تروكولر، اليوم الثلاثاء، نتائج تقريره السنوي لأكثر 20 دولة استقبالاً لمكالمات ورسائل المتطفلين المزعجة خلال 2019.

وكشف التقرير عن أنّ مصر جاءت ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تلقياً للمكالمات والرسائل القصيرة المزعجة، حيث جاءت في المركز العشرين على مستوى العالم، بينما خلت قائمة العشرين من اسم مصر في تقرير العام الماضي.

وتلقى مستخدمو التطبيق في مصر مكالمات مزعجة بمعدل 7.9 مكالمة شهرياً، مقارنة بـ5.5 مكالمة مزعجة شهرياً خلال 2018، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 43% بناءً على بيانات 10.4 مليون مستخدم يومي للتطبيق في مصر.

وتشير نتائج تقرير 2019، إلى حدوث تغير في المصدر الرئيسي للمكالمات التطفلية المزعجة في مصر، فبعد أنّ كان مصدرها الرئيسي احتيالي في الأعوام السابقة، أصبح المصدر الرئيسي لها هو شركات الاتصالات التي تتطلع لبيع عروضها أو تذكير العميل برصيده، ولكن المكالمات الاحتيالية لا تزال تشكل ربع عدد المكالمات المزعجة في مصر.

وبحسب التقرير، تعكس النظرة العامة للمكالمات والرسائل التطفلية المزعجة في مصر نفس ما يحدث تقريبا في العالم، حيث تعتبر شركات الاتصالات والمشغلين لها المصدر الرئيسي للمكالمات المزعجة في العالم، كما يشهد العالم ارتفاعا مطردا في المكالمات الاحتيالية.

وفي العام الماضي، واستمرت البرازيل في صدارة الدول المتأثرة بالمكالمات والرسائل التطفلية المزعجة في العالم خلال هذا العام، وذلك بعد أن تخطت الهند في تقرير العام الماضي مقارنة بسابقه.

وعلى مدار 2019 حتى الآن، ساعدت شركة تروكولر مستخدمي التطبيق في التعرف على وحجب 26 مليار مكالمة مزعجة، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام الماضي، كما ساعد التطبيق أيضاً في التعرف على 116 مليار مكالمة مجهولة هذا العام، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير.

وأشارت البيانات إلى أنّ الأسواق الناشئة كانت أكثر الدول التي تلقت رسائل قصيرة مزعجة على مستوى العالم.

وكانت الأسواق الثلاث الأكثر تأثرا بتلك الرسائل أسواقا أفريقية، حيث تلقت أثيوبيا أكبر عدد من الرسائل القصيرة المزعجة عالميا، بمعدل 119 رسالة قصيرة للفرد شهريا في المتوسط.

وتشير الدراسة إلى أنّ المكالمات الاحتيالية في ازدياد على المستوى العالمي، كما تتزايد أيضاً عدد المكالمات المزعجة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية.

وتتمثل أكثر 5 أسواق تتلقى مكالمات احتيالية في العالم في ماليزيا (63%)، وأستراليا (60%)، ولبنان (49%)، وكندا (48%)، وجنوب أفريقيا (39%).