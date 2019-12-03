البنك التجاري الدولي يطلق حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لعملائه

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي(CIB)، في بيان اليوم الثلاثاء، إطلاق حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة لتعزيز الخدمات التي يقدمها للعملاء.

ووفقا للبيان، فإن حزمة المنتجات الجديدة تضم خدمة المساعد الآلي Chat Bot Zaki، وتكنولوجيا رمز الاستجابة السريع QR Code، وماكينات الصراف الآلي الجديدة Cash&Go، ومنصة CIB Business Online.

ويستخدم الـ Chat Bot Zaki الجديد تقنية تسمح لعملاء البنك بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك.

وبحسب بيان البنك، تعتبر الخدمة الجديدة أحدث المنتجات التي تم تطويرها استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة التي تمنكنهم من التعامل المصرفي بكفاءة أحسن.

وتعد تقنية رمز الاستجابة السريعة "QR Code" من تقنيات الدفع الرقمية الحديثة التي بدأت بالانتشار في الأسواق العالمية مؤخرا، حيث تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم من خلال الأجهزة الذكية والتطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة السيريعة.

وتوفر خدمات الـ "Cash & Go ATM" تدفقا بسيطا للمعاملات مع تجربة شخصية للعملاء، كما توفر قيمة 21 ألف جنيه كحد أعلى للمعاملات، بحسب البيان.

وتعد خدمة الـ "CIB Business Online" منصة قابلة للتطوير لتقديم أفضل التقنيات في القنوات على الإنترنت، كما تقدم سلسلة جديدة تهدف إلى زيادة رأس المال من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للبنك، إن الخدمات الإلكترونية الجديدة تسعى إلى إضافة قيمة مضافة إلى تجربة عملائنا لتلبية كافة منطلباتهم المصرفية بطريقة سهلة وسريعة.

وتابع فرج، أنه باستخدام الـ Chat Bot Zaki يأمل البنك في مواصلة إضافة القيمة إلى تجارب العملاء من خلال منحهم نصيحة شخصية لجميع احتياجاتهم المصرفية.

وذكر فرج، أن ZaKi أحدث التقنيات إعطاء العملاء إجابات فورية لجميع أسئلتهم المتعلقة بالـ CIB باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لجعل خدمة الـ CIB متاحة من خلال كل من موقع البنك وصفحته على الفيس بوك.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك، على أن Cash& Go توفر العديد من المزايا كزيادة الحد الأقصى للعملية الواحدة بنحو 12 ألف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه، كما توفر تدفق بسيط وعدد أقل من النقرات لتقليل مدة الانتظار.

وأوضح فرج، أن حزمة المنتجات الرقمية الجديدة تتماشى مباشرة مع استيراتيجة البنك في قيادة عملية التحول المصرفي والتزاماته كموقع مؤسس لمبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الأعمال المصرفية المسؤولة.

وأطلق البنك تطبيقا مصرفيا مجددا للهاتف المحمول وخدمة الدفع بواسطة Smart Wallet.