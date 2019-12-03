مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13469 نقطة، مدفوعا بميعات المستثمرين المصريين والعرب.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.96%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 335.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 36.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 272.2 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على تراجع حاد خلال جلسة أمس الاثنين بنسبة 1.8%، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية.