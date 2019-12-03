مصادر: حسن غانم رئيسا لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان خلفا لفتحي السباعي

كتبت- منال المصري:

علم مصراوي من مصادر مصرفية مسؤولة، أن مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان وافق على اختيار حسن غانم الذي يشغل منصب العضو المنتدب، لمنصب رئيس مجلس الإدارة خلفا لرئيس المجلس المستقيل فتحي السباعي، إلى جانب منصب العضو المنتدب.

وكان بنك التعمير والإسكان أعلن في بيان رسمي صادر عنه أمس، أن فتحي السباعي تقدم باستقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة البنك لظروف خاصة وتم قبولها من مجلس إدارة البنك.

ورجحت المصادر موافقة البنك المركزي علي اختيار حسن غانم رئيسا لمجلس إدارة البنك.

وكان مجلس الوزراء وافق في سبتمبر 2017 على تعيين حسن غانم في منصب العضو المنتدب ونائب رئيس بنك التعمير والإسكان، بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزي طارق عامر.

ووجه مجلس إدارة البنك في بيان صادر عنه أمس الشكر والتقدير لفتحي السباعي لتحمله المسؤولية الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتقه خلال ١٦ عاما منذ 2003 وحتى الآن.

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