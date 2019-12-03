متوسط سعر الليلة 1500 جنيه.. 10 معلومات عن فندق اللسان برأس البر (صور)

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كتبت- شيماء حفظي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء فندق اللسان شتايجنبرجر برأس البر، وهو أول فندق خمس نجوم بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا.

وطرحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، المالكة للفندق، على شركات الإدارة العالمية، الفندق للتطوير والإدارة ووقع الإسناد إلى شركة الإدارة العالمية شتايجنبرجر الألمانية والتي تدير العديد من الفنادق المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة.

وفيما يلي أبرز 10 المعلومات عن الفندق.

· يطل على منطقة اللسان برأس البر، التي يجتمع فيها نهر النيل والبحر المتوسط.

· تبلغ مساحة الفندق 4200 متر مربع.

· طاقة الفندق الاستيعابية 153 غرفة وجناح ويحتوي على 5 أدوار.

· تكلفة الفندق الاستثمارية 360 مليون جنيه.

· يمتلك الفندق منطقة شاطئية مجاورة له، وتطل على البحر مباشرة وتبلغ مساحتها حوالي 4000 متر مسطح.

· حصلت الشركة القابضة على أرض الفندق بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة من محافظة دمياط.

· هو أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا.

· متوسط سعر الغرفة لليلة واحدة في الفندق 1500 جنيه، وفقًا لموقع بوكينج للحجز الفندقي.

· يحتوي على بار وتراس ومطعم وخدمة الواي فاي ويضم مسبحًا في الهواء الطلق.

· يدير الفندق العلامة الألمانية التجارية الشهيرة شتايجنبرجر، وهي ضمن العلامات الفندقية الشهيرة حول العالم.