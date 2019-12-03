بنك التنمية الأفريقي: ندرس ضخ قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لمصر

كتبت- منال المصري:

قال خالد شريف نائب رئيس التنمية الأفريقي، إن البنك يدرس ضخ قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لمصر، بهدف سد عجز الموازنة في تنفيذ مشروعات قومية تساهم في تحسين الخدمات للمجتمع المصري.

وأضاف شريف، لمصراوي، أن البنك سيصدر موافقته على القرض بعد الانتهاء من الدراسة، والبرنامج المقدم من الحكومة.

وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي على مدار 3 سنوات بدأت من 2016 إلى 2018 بواقع 500 مليون دولار قيمة كل شريحة سنويا، بهدف دعم عجز الموازنة، ومساعدة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الأقتصادي.

وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قالت في تصريحات صحفية سابقة، إنها تمكنت خلال مفاوضاتها مع بنك التنمية الأفريقي في الحصول على فائدة ميسرة على القرض لا تتجاوز 2%، وفترة سداد على 25 عاما.

وكان محافظو البنك الأفريقي للتنمية، الذين يمثلون حاملي الأسهم من 80 دولة، وافقوا خلال اجتماع غير عادي في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان الشهر الجاري على زيادة تاريخية قدرها 115 مليار دولار في رأسمال المؤسسة المالية الرئيسيّة بالقارة، وذلك بحسب بيان البنك المنشور عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح البنك أن هذه الزيادة في رأسمال البنك هي الأكبر في تاريخه منذ تأسيسه عام 1964، وهي بمثابة استعراض لمدى الثقة التي يوليها حملة الأسهم للبنك، وبإقرار هذه الزيادة، يرتفع رأسمال البنك الأفريقي للتنمية لأكثر من الضعف، من القيمة الحالية البالغة 93 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار.