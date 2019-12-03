إنديفور الكندية تكشف عن عرض للاستحواذ على سنتامين بقيمة 1.9 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة إنديفور للتعدين الكندية، اليوم الثلاثاء، عن عرضها البالغة قيمته 1.47 مليار جنيه استرليني (1.89 مليار دولار) لشراء شركة سنتامين عبر صفقة أسهم بالكامل، وذلك بعد أن رفض مجلس إدارة سنتامين- شركة تعدين الذهب البريطانية- عدة محاولات لخوض محادثات لمناقشة الصفقة، بحسب وكالة رويترز.

وينطوي عرض إنديفور على معامل مبادلة قدره 0.0846 لأسهمها مقابل كل سهم من سنتامين، أو حوالي 126.27 بنس للسهم، بعلاوة نسبتها 13% فوق سعر إغلاق السهم المستهدف أمس الاثنين وفقا لحسابات رويترز.

وصعدت أسهم سنتامين بحوالي 7% إلى 119.2 بنس بعد عشر دقائق من بدء التداول في بورصة لندن.

وتعمل شركة سنتامين في اكتشاف الذهب في عدة دول، على رأسها مصر حيث تتولى التنقيب وإنتاج الذهب في منجم السكري.

وعبرت إنديفور المدرجة في تورنتو، عن الإحباط إزاء رفض سنتامين خوض أي محادثات اندماج، مضيفة أن الشركة رفضت عرضا مبدئيا في 2018 خلال 24 ساعة.

وقالت الشركة "لذلك، تعلن إنديفور اليوم الثلاثاء بنود عرضها في مسعى لمنح مساهمي سنتامين الفرصة لدراسة العرض وتشجيع مجلس إدارة سنتامين على التواصل مع إنديفور بشأن آفاق اندماج مستحسن على أساس ودي".

ويأتي العرض في الوقت الذي تسعى فيه شركات التعدين حول العالم لتعزيز ميزانيات استثمارها بعد سنوات من تراجع الإنفاق. واشترت باريك جولد شركة راندجولد التي تركز أعمالها على أفريقيا، بينما اشترت نيومونت المدرجة في الولايات المتحدة جولد كورب.

وبحسب بيان من شركة لامانشيه القابضة، أكبر المساهمين في شركة إنديفور بنسبة 29.88% من الأسهم، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة لامانشيه،: "نؤمن بالأسباب المنطقية الاستراتيجية لهذا الاقتراح ونؤيده تماما، وناقشنا منذ فترة طويلة أن هناك مجالا لمزيد من الدمج داخل هذه الصناعة".

وتابع: "علاوة على ذلك، يمكننا أن نضيف قيمة كبيرة في مصر، التي تفتح قطاع التعدين من خلال قانون التعدين الجديد، وتزيد من احتمالات حدوث اكتشافات إضافية في البلاد".

وحث ساويرس بشدة مجلس إدارة شركة سنتامين على التواصل مع شركة إنديفور لاستكشاف مزايا هذا الدمج بشكل أكبر.