"البريد" توقع بروتوكولًا مع "تمويلي" لتسهيل الحصول على القروض الصغيرة

ضمن خطة توسعات.. أبو عوف تستهدف إنشاء مصنع للبن العام المقبل

كتب- علاء حجاج:

ووقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة "تمويلي" بهدف تسهيل تقديم طلبات المواطنين راغبي الحصول على القروض الصغيرة والمتناهية الصغر عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك خلال فاعليات معرض "كايرو آي سي تي" اليوم الثلاثاء.

وقال عصام الصغير، ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول يتيتح للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتمكن خدمة "تمويلي" العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصل للعملاء على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالي للطلب.

كما وقع البرد بروتوكول تعاون مع شركة "تيمنوس" العالمية لتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية المتكاملة على الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

وقال الصغير، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول الى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية من خلال قنوات الدفع المبتكرة Omni-channels كأحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي.

وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى استبدال وتوحيد منظومة الخدمات المالية والبريدية والحكومية من خلال منصة مالية واحدة وقابلة للتحديث لتتواكب مع متطلبات خطة التحول الرقمي بالبريد المصري.