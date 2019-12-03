السعودية ترفع سعر الخام الخفيف لآسيا في يناير المقبل إلى أعلى مستوى في 6 سنوات

القاهرة- وكالات:

رفعت السعودية أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا في يناير المقبل إلى أعلى مستوى في ست سنوات، مقتفية أثر مكاسب في خام الشرق الأوسط القياسي وزيادة هوامش نواتج التقطير الخفيفة الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ودفع نقص المعروض وزيادة الطلب على لقيم التكرير عالي الكبريت، علاوة السعر النقدي لخام دبي القياسي للشرق الأوسط إلى عقود المبادلة لأعلى مستوى في ست سنوات في فبراير الماضي.

وتماشيا مع المكاسب، رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشحنات يناير للمشترين الآسيويين ثلاثين سنتا للبرميل مقارنة مع ديسمبر ليصبح بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهي الأعلى منذ يناير 2014.

ورفع أيضا سعر البيع الرسمي لشحنات يناير المقبل من الخام العربي الخفيف جدا لآسيا إلى أعلى مستوى في ست سنوات بعد أن رفعته أرامكو بواقع سبعين سنتا إلى علاوة 5.80 دولار للبرميل.

وتلقت درجة الخام دعما أيضا من قفزة في هوامش التكرير للنفتا، اللقيم للبتروكيماويات، والتي بلغت أعلى مستوى في قرابة عامين.

وخفضت أرامكو أسعار البيع الرسمية لشحنات يناير كانون الثاني للخامين العربيين المتوسط والثقيل بعد نزول هوامش أرباح زيت الوقود عالي الكبريت إلى مستويات منخفضة قياسية قبل تطبيق قواعد على استخدام السفن لوقود أقل تلويثا من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

لكن تاجرين قالا، إن تخفيضات الأسعار جاءت أقل من المتوقع بسبب زيادة الطلب على درجات عالية الكبريت وأثقل من جانب مصاف جديدة في الصين.

وخفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشحنات يناير المقبل المتجهة إلى الزبائن في شمال غرب أوروبا لتحددها عند خصم 1.85 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، بانخفاض قدره 1.80 دولار للبرميل عن شحنات ديسمبر الجاري.

وتحدد سعر بيع شحنات الخام العربي الخفيف لشهر يناير المقبل إلى الولايات المتحدة بدون تغيير عن ديسمبر الجاري عند علاوة قدرها 3.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.