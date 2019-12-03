بعد تراجعها الحاد أمس.. البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13508 نقاط.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وأعلنت البورصة المصرية، أمس الأول، بدء تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج".

ويقوم نظام بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية على اقتراض المستثمر الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أغلق على تراجع حاد خلال جلسة أمس الاثنين بنسبة 1.8%، مدفوعا بمبيعات أجنبية وعربية.