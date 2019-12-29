ضوابط وشروط جهاز المنافسة لإتمام صفقة استحواذ أوبر وكريم (إنفوجرافيك)

كتب- عبدالقادر رمضان:

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على موقع "فيسبوك" إنفوجراف يوضح مجموعة "الضوابط والالتزامات" التي أعلن عنها اليوم، الأحد، قبل إتمام صفقة استحواذ شركة "أوبر" للنقل التشاركي على شركة "كريم".

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد، تعهد كلٌ من شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر)، وشركة كار-يم إينك (كار-يم)، بتنفيذ تلك "الالتزامات والضوابط" والتي يوضحها الإنفوجراف التالي:

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