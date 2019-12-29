المصرف المتحد يعتزم إطلاق برنامج لتمويل الطاقة الشمسية للأفراد

كتب- منال المصري:

يعتزم المصرف المتحد مع بداية 2020 إطلاق برنامج لتمويل الطاقة للأفراد تحت مسمى "مستقبل وطن"، وذلك في إطار تبني الدولة المصرية برامج الطاقة المتجددة وسياسة ترشيد الاستهلاك.

وقال أيمن محمد رئيس إدارة التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن البرنامج يهدف إلى إتاحة تمويل إنتاج الطاقة الشمسية للأفراد بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال الواعد, بأسعار تنافسية، وعلى فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على تمويل محطات الطاقة الشمسية المربوطة على شبكة الكهرباء، وذلك بهدف دعم المواطن المصري في ظل تحرير سعر الطاقة الكهربائية، والتحفيز على الانتقال إلى الطاقة المتجددة مما له من أثر بيئي كبير.

وذكر أيمن محمد أن مصر تتميز بسطوع الشمس فيها لفترات طويلة على مدار العام، فضلا عن الأراضي الشاسعة التي تسمح بإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن عدد من الهيئات والمؤسسات يتطلع إلى الاستثمار في مصادر توليد الطاقة المتجددة.