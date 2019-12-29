البنك الزراعي يتيح صرف رواتب ومعاشات عملاء البنوك الأخرى من ماكيناته

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مسؤولة في البنك الزراعي المصري، إن البنك يتيح خدمة صرف الرواتب والمعاشات من حاملي بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعي المصري، وذلك بعد انتهاء البنك من ربط شبكة الصراف الآلي الخاصة به بالمحول القومي لشركة بنوك مصر.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن استراتيجية البنك تهدف للتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي، حيث تم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحري.

وتسعى إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة إلى تطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية من أجل تطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، بحسب المصادر.

وذكرت المصادر أنه تمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلي حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك، وذلك عبر الاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فوري، وإي فاينانس.

وأشارت المصادر إلى أن البنك الزراعي يستهدف إصدار 5.2 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، وبالفعل سوقت فروع البنك أكثر من 750 ألف بطاقة من تلك الخطة حتى الآن، كما يستعد البنك لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم والاستفادة بكل الخدمات المتاحة عبر الموبايل.