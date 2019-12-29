سويفل ترحب بضوابط جهاز المنافسة لصفقة أوبر وكريم: تضمن تكافؤ الفرص

كتب- علاء حجاج:

قال مصطفى قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "سويفل" للنقل الجماعي التشاركي، إن جهاز حماية المنافسة التقى بمسؤولي الشركة للمشاورة بشأن القرارات والضوابط الجديدة التي وضعها في سوق النقل التشاركي من أجل إتمام صفقة استحواذ شركة أوبر على كريم.

وأضاف قنديل في بيان لشركته اليوم الأحد، أن هذه الضوابط تأتي حفاظا على جدية المنافسة وضمان تكافؤ الفرص للشركات العاملة في مجال النقل الذكي في السوق المصري، وضمان حق المستهلك في الحصول على خدمة جيدة، وكذلك ضمان حقوق السائقين، والحفاظ على استثمارات الشركات.

وأشار قنديل إلى أن جهاز حماية المنافسة أبدى تعاونا كبيرا وتفهمًا لكل الآراء والملاحظات التي أبدتها الأطراف التي لها علاقة بالسوق، في إطار الصفقة، مؤكدا الدور المحوري للجهاز في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار وتضمن حماية المنافسة بشكل كبير.

وأوضح أن الضوابط التي أصدرها الجهاز اليوم بشأن السوق، في إطار إتمام صفقة أوبر وكريم، تتماشى مع رؤية "سويفل" في توفير خدمة للمستهلك بجودة عالية وسعر تنافسي.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ اليوم الأحد، قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة "أوبر" على شركة "كريم" يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.

ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، أبرزها تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية.

وتشمل هذه البيانات بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم.

كما تشمل الضوابط إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).

ومن بين الضوابط أيضا تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس، وفقا لبيان الجهاز اليوم.