كيف ترى أوبر تأثير صفقتها مع "كريم" على اقتصاد مصر؟

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، إن جهاز حماية المنافسة المصري وافق، اليوم الأحد، على عملية استحواذها على شركة كريم، والتي لا تزال قيد التنفيذ.

وأضافت شركة أوبر في بيان لها اليوم الأحد، أنه بهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020.

وذكرت أن الاتفاق بينها وبين كريم على إتمام الاستحواذ تم في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وبحسب الشركة، سيؤدي إتمام هذه الصفقة إلى توحيد جهود شركتي أوبر وكريم، في تقديم خدمات وفوائد استثنائية تعم بالنفع لكل من الركاب والسائقين والمدن في أنحاء مصر.



وقالت شركة أوبر إن إتمام الصفقة سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية على السوق المصري.

وترى أوبر أن مصر تشهد العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لاحتضان تقنيات النقل بوتيرة سريعة. وسوف تتيح الصفقة لشركتي أوبر وكريم مواصلة المساهمة في دفع النمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال زيادة كفاءة شبكة النقل العامة، وربط القوى العاملة بفرص العمل، والشركات بالمستهلكين، والمواطنين بالخدمات العامة بشكل أفضل.

وتعتقد الشركة أن "الصفقة تمثل علامة فارقة للمنطقة وستكون بمثابة حافز للمنظومة التكنولوجية الإقليمية، مما سيساهم في تعزيز فرص وصول رواد الأعمال الناشئين في الشرق الأوسط إلى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين".

ووصفت الشركة الصفقة بأنها تمثل استثمارًا كبيرًا وطويل الأمد في مصر، مما يعكس إشادة عالمية بالبيئة الاستثمارية الشاملة في البلد، وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التنويع بما يتجاوز المصادر التقليدية للاستثمار الأجنبي، وفقا للبيان.

وترى شركة أوبر أن المنافسة ستشتدّ أكثر في السوق المصري في ظلّ عدم وجود صعوبات كبيرة لدخول السوق وتوسيع الأعمال من قبل منافسين أقوياء ومبتكرين.

وفي بيان لجهاز حماية المنافسة اليوم، أعلن الجهاز أنه ألزم الشركتين بمجموعة من الضوابط، قبل إتمام الصفقة، ومنها ما يتعلق بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه مثل:

- تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.

- تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، وبيانات الرحلات، ومعلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم.

- إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى، وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).