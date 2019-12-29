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المركزي: الأربعاء عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

02:17 م الأحد 29 ديسمبر 2019
المركزي: الأربعاء عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية

البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك.

وقال البنك في بيان له اليوم الأحد: "بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 (عطلة البنوك)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020".

وتابع البنك: "على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020".

البنك المركزي عطلة رسمية السنة المالية

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