المركزي: الأربعاء عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية
كتبت- منال المصري:
أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك.
وقال البنك في بيان له اليوم الأحد: "بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 (عطلة البنوك)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020".
وتابع البنك: "على أن يستأنف العمل يوم الخميس 2 يناير 2020".
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