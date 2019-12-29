وزيرة التضامن تتوقع إضافة 170 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، دخول نحو 170 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن العدد الحالي لمستحقي الدعم النقدي يبلغ 3.230 مليون أسرة، أي نحو 14 مليون شخص.

وأضافت أن الوزارة كانت تأمل الوصول بعدد المستحقين إلى 3.3 مليون أسرة، لكن الآن العدد سيصل إلى 3.4 مليون أسرة بعد الإضافات الجديدة.

ووفقًا لنيفين فإن الحكومة تتوسع في إدراج أسر جديدة في برامج الدعم النقدي، بعد عملية تنقية واسعة للأسر المستحقة.

وقالت إن خلال العام المقبل، ستبدأ الوزارة في التوسع في استراتيجية تنفيذ مشروطية برنامج تكافل وكرامة فيما يخص التعليم والصحة.

وتقدم الحكومة معاشات دعم نقدي مشروطة للأسر الفقيرة من خلال برنامج تكافل الذي يقدم بشرط استمرار أطفال الأسرة المستحقة في التعليم وتلقيهم خدمات صحية، كما تقدم معاشات الضمان الاجتماعي، للأسر بحد أقصى 4 أفراد للأسرة الواحدة.

وتهدف الوزارة في التوسع في ايجاد فرص عمل للأسر المستحقة لتكافل وكرامة في إطار خطة البرنامج لتحويل الأسر إلى أسر عاملة، وفقًا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وقدرت وزارة المالية ميزانية الدعم النقدي خلال العام المالي الجاري عند 18.5 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

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