ماذا سيستفيد الركاب والسائقون من إتمام صفقة استحواذ أوبر وكريم؟

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي، إن جهاز حماية المنافسة المصري وافق، اليوم الأحد، على عملية استحواذها على شركة كريم، والتي لا تزال قيد التنفيذ.

وأضافت شركة أوبر في بيان لها اليوم الأحد، أنه بهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020.

وذكرت أن الاتفاق بينها وبين كريم على إتمام الاستحواذ تم في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وبحسب الشركة، سيؤدي إتمام هذه الصفقة إلى توحيد جهود شركتي أوبر وكريم، في تقديم خدمات وفوائد استثنائية تعم بالنفع لكل من الركاب والسائقين والمدن في أنحاء مصر.

وترى الشركة أن إتمام صفقة الاندماج سيعود بالنفع على الركاب والسائقين.

بالنسبة للركاب:

تقول شركة أوبر إن الصفقة ستسهم في تنويع الخدمات المقدمة لهم وتعزيز ثقتهم بها، مع توفير نطاقات سعرية أوسع لخدمة عدد أكبر من المستخدمين في مختلف أنحاء المحافظات.

وأضافت أوبر، "على سبيل المثال، سيساهم الجمع بين تقنيتي رسم الخرائط من الشركتين في تحديد مواقع الركوب والنزول بدقة وكفاءة أكبر، وهي ميزة لها أهمية خاصة لمواصلة تقديم خدمات يسيرة التكلفة وعالية السعة مثل خدمة أوبر باص".

وفي بيان لجهاز حماية المنافسة اليوم، أعلن الجهاز أنه ألزم الشركتين بمجموعة من الضوابط، قبل إتمام الصفقة، ومنها ما يتعلق بالركاب مثل:

- وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)

- وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.

- لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود60-80%.

- الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.

بالنسبة للسائقين:

قالت أوبر إن الصفقة ستساهم في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح وتعزيز القدرة على التنبؤ بها من خلال فترات انتظار أقل والاستفادة بشكل أكبر من وقت السائقين على الطريق.

ومن بين الضوابط التي ألزم الجهاز الشركتين بها ما يتعلق بالسائقين والمتمثلة في:

- وضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22.5% لخدمات أوبر إكس، ومتوسط 25.5% لخدمة كار-يم جو.

وحصلت صفقة استحواذ أوبر على كريم على الموافقات في دول الإمارات، والأردن، والسعودية، بالإضافة إلى مصر، وتواصل كل من "أوبر" و"كريم" العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في باكستان، وقطر، والمملكة المغربية.