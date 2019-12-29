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وزيرة التضامن تتوقع الانتهاء من لائحة قانون التأمينات مع بداية 2020

01:24 م الأحد 29 ديسمبر 2019
وزيرة التضامن تتوقع الانتهاء من لائحة قانون التأمينات مع بداية 2020

نيفين القباج

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد مع بداية العام الجديد.

وأضافت القباج خلال أول مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لها بعد توليها المنصب، أن الوزارة تلقت ردودا من 17 وزارة حول اللائحة التنفيذية الجديدة.

وقالت إن اللائحة يتم مراجعتها حاليا من مجلس الدولة، متوقعة الانتهاء منها مع مشارف العام الجديد.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، في يوليو الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري، إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لتطبيق القانون.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قانون التأمينات التأمينات والمعاشات

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