"موانئ دبي- السخنة" تضيف 4 رافعات رصيف جديدة ضمن مشروع التوسعة

كتب- عبدالقادر رمضان:

أضافت شركة "موانئ دبي العالمية- السخنة"، أربع رافعات رصيف جديدة، تعتبر الأحدث من نوعها في السوق العالمية في مشروع التوسعة الرئيسي للحوض رقم 2 بالميناء، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

وقالت الشركة إن الرافعات مصنعة من قبل رائدة تصنيع الرافعات "شنغهاي زينهوا هيفي إندستريز كومباني" ("زد بيه إم سي").

وأضافت أن الحوض رقم 2 سيبدأ عملياته خلال الربع الثاني من عام 2020 وسيسهم في مضاعفة القدرات الحالية في الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما سنويا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع – الذي يعد من أكبر الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري خلال العام الجاري (520 مليون دولار أمريكي)، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، ستسهم الرافعات الجديدة المصممة لمناولة سفن الحاويات الضخمة، في تحسين قدرات عمليات الميناء بشكل ملموس.

وتشمل المشتريات المستقبلية الأخرى التي ستدعم توسعة الحوض رقم 2 رافعتين جسريتين على سكك، وثماني رافعات جسرية على عجلات مطاطية، بالإضافة إلى معدات برية مثل عربات المحطة الداخلية والمقطورات الخاصة بالمحطة، بحسب بيان الشركة.