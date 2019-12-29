رسميا .."حماية المنافسة" يوافق على إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي إن جهاز حماية المنافسة المصري وافق، اليوم الأحد، على عملية استحواذها على شركة كريم، ولا يزال قيد التنفيذ.

وأضافت شركة أوبر في بيان لها اليوم الأحد، أنه بهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام 2020.

وذكرت أن الاتفاق بينها وبين كريم على إتمام الاستحواذ تم في مارس 2019، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وحصلت الصفقة على الموافقات في دول الإمارات والأردن والسعودية، بالإضافة إلى مصر، وتواصل كل من "أوبر" و"كريم" العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في باكستان، وقطر، والمملكة المغربية.

وقالت الشركة اليوم: "نرحب بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالموافقة على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة كريم".

وأوضحت أن إتمام هذه الصفقة سيؤدي إلى توحيد جهود شركتي أوبر وكريم في تقديم خدمات وفوائد استثنائية تعم بالنفع لكل من الركاب والسائقين والمدن في أنحاء مصر.

ومن خلال التعاون وجمع نقاط القوة لدى الطرفين، تهدف الشركتان إلى تقديم المزيد من المزايا للركاب والسائقين والاقتصاد على نطاق أوسع، بحسب بيان أوبر.