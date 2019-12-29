خسائر "جنوب الوادي" للأسمنت تقفز إلى 174 مليونا في أول 9 أشهر من 2019

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت خسائر شركة جنوب الوادي للأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بأكثر من 900% لتسجل 173.9 مليون جنيه مقابل 16.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم الأحد.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2019) لتسجل 345.3 مليون جنيه، مقابل 578.9 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية المجمعة.

وبحسب القوائم المالية للشركة، فإنها تحولت لتحقيق خسارة من النشاط، خلال الفترة بقيمة 111.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 81.4 مليون جنيه، على الرغم من تقليل الشركة لتكلفة المبيعات.

وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، ارتفعت خسائر الشركة خلال الربع الثالث من العام إلى 73.6 مليون جنيه، مقابل 37.6 مليون جنيه، في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2019) إلى 95.6 مليون جنيه مقابل 175.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتواجه شركات الأسمنت العاملة في مصر، صعوبات كبيرة مع تراجع الطلب والزيادة الهائلة في المعروض، الأمر الذي أثر على نتائج أعمالها، وتحول بعضها إلى الخسائر، بما يهدد استمرار نشاطها.

وتشكو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي، حيث وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.

وتعمل شركة جنوب الوادي للأسمنت في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على مواد البناء، ولديها 4 شركات تعمل في أنحاء مصر، وتعمل في مجال المعادن المتنوعة والتعدين والفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية، وإدارة الأصول والحفظ البنوك والبناء ومواد البناء، وتم تأسيسها في أكتوبر 1997.