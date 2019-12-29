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وزيرة التضامن في أول مؤتمر صحفي: إطلاق برنامج للتوعية التنموية قريبا

11:22 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
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كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، إن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج "وعي" قريبا للرسائل للتنموية.

وأضافت الوزيرة في لقاء مع الصحفيين، اليوم الأحد، أن البرنامج يعمل على التوعية بالجزء الخاص بالسلوك والأفكار.

وبحسب نيفين القباج، فإن تنفيذ البرنامج سيكون من خلال التوعية الميدانية على الأرض.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التوعية التنموية برنامج وعي

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