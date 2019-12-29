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صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

10:40 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.03%، إلى مستوى 13888 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1%، إلى مستوى 13884 نقطة.

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أسعار الدولار تستقر في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019
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