بداية من يناير المقبل.. رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% كل عام

كتبت- ياسمين سليم:

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كتابًا دوريًا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وسيُعمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بداية من أول يناير المقبل.

وحصل مصراوي على الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري رقم 4 لسنة 2019، وأصدره محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

وحمل الكتاب الدوري تحديد الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأميني، وهو الأجر الذي يسدد عنه المؤمن عليه الاشتراك التأميني الشهري.

وكان نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، قد أحال تحديد هذين الحدين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي لم تصدر بعد.

وقال الكتاب إن بداية من يناير 2020 سيبلغ الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه( أي ألف جنيه شهريًا) فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه ( أي 7 آلاف جنيه شهريًا).

وبحسب الكتاب الدوري فإن الحدين الأدنى والأقصى سيرتفعان بواقع 15% في أول يناير من كل عام منسوبة إليه في شهر ديسمبر السابق له ولمدة 7 سنوات تبدأ من 1 يناير 2020.

وقال الكاتب الدوري إن هذين الحدين سيتم زيادتهم بنسبة التضخم فيما بعد.

وحمل الكتاب الدوري جدول به الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك حتى 2027.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، الشهر الجاري إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد، ووزعتها على مجلس الوزارء، تمهيدًا لتطبيق القانون.

اقرأ أيضًا:

مصراوي ينشر قواعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد من أول يناير