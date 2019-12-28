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البنكً الأهلي يرفع الحد الأقصى لقرض الأطباء إلى مليون جنيه

12:18 م السبت 28 ديسمبر 2019
البنكً الأهلي يرفع الحد الأقصى لقرض الأطباء إلى مليون جنيه

البنك الأهلي

كتبت-منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في البنك الأهلي المصري إن البنك قرر رفع الحد الأقصى لقروض الأطباء إلى مليون جنيه بدلا من 700 ألف جنيه.

وأشار مسؤول خدمة العملاء في تصريحات لمصراوي إلى أن البنك قرر أيضا رفع فترة سداد القرض لأصحاب المهن الحر إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

ويعرض مصراوي فيما يلي شروط شروط قرض الأطباء بالبنك الأهلي المصري:

قيمة القرض: تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: من عام إلى 7 سنوات.

الفائدة: 19.5% متناقصة.

الحد الأدنى للدخل الشهري:5 آلاف جنيه.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

البنك الأهلي قرض الأطباء خدمة العملاء قرض أصحاب المهن الحر

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