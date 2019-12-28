تراجع البطاطس وارتفاع البرتقال واليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتب- علاء حجاج:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات في سوق العبور، اليوم السبت، مقارنة بمثيلتها، أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراجعت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا والخيار البلدي، بينما ارتفعت أسعار الطماطم واستقرت أسعار البصل، خلال اليوم السبت 28-12-2019.

فيما ارتفعت أسعار بعض الفواكه الشتوية مثل البرتقال البلدي وأبوسرة واليوسفي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهاً واحداً.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهاً واحداً.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهاً واحداً.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيهاً واحداً.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و 3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

برتقال سكري بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

برتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيهاً واحداً.

جوافة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهاً واحداً.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.