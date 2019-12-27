أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة أسعار الدولار أسعار الذهب جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح عزل ترامب

بعد إيقافها شهرين.. البنك العربي يعيد طرح الشهادة الخماسية بفائدة 11%

12:13 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
بعد إيقافها شهرين.. البنك العربي يعيد طرح الشهادة الخماسية بفائدة 11%

البنك العربي مصر

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في البنك العربي مصر، إن البنك قرر إعادة طرح الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت بعد إيقافها شهرين لإعادة دراسة أسعار الفائدة في السوق.

وجاء قرار البنك العربي بإيقاف الشهادة عقب اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة 3 مرات متتالية .

وأشار المصدر، إلى أن نسبة الفائدة تبلغ 11% سنويا يتم احتسابها يوميا ونزولها في حساب العميل، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 آلاف جنيه ويمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

كما يطرح البنك العربي شهادة ادخارية ذات آجال 3 سنوات بفائدة ثابتة 11% سنويا يتم احتسابها يوميا ونزولها في الحساب.

كما يطرح البنك شهادة ادخارية 3 سنوات بعائد متغير بفائدة 11.75% يصرف يوميا ولكن تتغير بقرار المركزي بخفض الفائدة.

البنك العربي مصر خدمة العملاء الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت أسعار الفائدة

الخبر التالى:

قرض "عجول البتلو".. مليار جنيه تمويلات من البنك الزراعي في عامين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان