بعد إيقافها شهرين.. البنك العربي يعيد طرح الشهادة الخماسية بفائدة 11%

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في البنك العربي مصر، إن البنك قرر إعادة طرح الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت بعد إيقافها شهرين لإعادة دراسة أسعار الفائدة في السوق.

وجاء قرار البنك العربي بإيقاف الشهادة عقب اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة 3 مرات متتالية .

وأشار المصدر، إلى أن نسبة الفائدة تبلغ 11% سنويا يتم احتسابها يوميا ونزولها في حساب العميل، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 آلاف جنيه ويمكن كسرها بعد مرور 6 أشهر من شرائها.

كما يطرح البنك العربي شهادة ادخارية ذات آجال 3 سنوات بفائدة ثابتة 11% سنويا يتم احتسابها يوميا ونزولها في الحساب.

كما يطرح البنك شهادة ادخارية 3 سنوات بعائد متغير بفائدة 11.75% يصرف يوميا ولكن تتغير بقرار المركزي بخفض الفائدة.