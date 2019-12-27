البنك الأهلي يرفع حدود شحن الكريدت كارد إلى 1.5 مليون جنيه

كتبت - منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر رفع الحدود الائتمانية لبطاقات الكريدت كارد المعروفة جماهيريا باسم "الفيزا" لتشمل البطاقات المضمنة وغير المضمنة.

وأشار المصدر إلى أن البنك رفع الحد الأقصى الائتماني لبطاقات الكريدت المضمنة إلى 1.5 مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، رفع حدود الفيزا غير المضمنة إلى 750 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه.

ويصدر البنك الأهلي بطاقات كريدت كارد للعملاء سواء مضمنة أي بضمان ودائع العميل في البنك أي مضمونة التزام سداد العميل حدود الفيزا عبر ودائعه، أو يتم إصدارها على الراتب الشهري للعميل ويطلق عليها غير مضمنة بحسب تعريفات البنوك.

ويصدر البنك بطاقات الكريدت كارد للعملاء بغرض إتاحة خدمة تسديد مشترياتهم إلكترونيا بهدف ميكنة المدفوعات .

ويتباين الحدود الائتمانية لبطاقات الكريدت كارد من عميل إلى آخر حسب الحد الأقصى للدخل الشهري والالتزامات البنكية الأخرى أو حسب حجم ودائع العميل.

ويسمح البنك بإتاحة خدمة السحب الكاش من بطاقات الفيزا سواء داخليا او خارجيًا مقابل خصم عمولة على السحب ورسوم استخدام ماكينة الصراف الآلي وعمولة أخرى مقابل تغيير العملة من الجنيه إلى عملة أجنبية إذا تم الشراء أونلاين أو خلال تواجده خارجيًا.

ويقر البنك العمولة على السحب الكاش فقط دون المشتريات وذلك لتخصص بطاقات الفيزا بغرض المشتريات وليس السحب الكاش .