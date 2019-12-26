بنك عوده يطرح شهادة "أهالينا" لأصحاب المعاشات وأسر الشهداء بعائد 13%

كتبت- منال المصري:

طرح بنك عوده – مصر شهادة "أهالينا" الثلاثية لأصحاب المعاشات وأسر الشهداء بعائد ثابت يصل إلى 13% سنويًا.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن الحد الأدنى لشراء شهادة "أهالينا"، هو 5 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، علما بأن الحد الأقصى للشراء للعميل الواحد هو مليون جنيه.

وتختلف دورية العائد لشهادة "أهالينا" ما بين (شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي وسنوي) حسب اختيار العميل ويتم احتساب العائد في نفس يوم العمل لتاريخ شراء الشهادة.

وقال البنك إن طرح الشهادة يأتي من منطلق إيمانه بأهمية المساهمة المجتمعية والضرورة بالمشاركة بفاعلية فيها.

وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده –مصر، إن فكرة طرح البنك لشهادة "أهالينا" جاءت اعترافًا وتقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشريحة الهامة لخدمة المجتمع المصري.

وذكر البنك أن الشهادة تشمل العديد من المميزات الأخرى منها إمكانية فتح حساب جارى بدون حد أدني لإضافة الفوائد الخاصة بصاحب الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى استطاعة الولي الشرعي طلب إصدار الشهادة باسم القصر.

ويجوز استرداد قيمة الشهادة استرداد جزئي أو كلي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاً للشروط والأحكام.

وتجدد الشهادة تلقائياً وفقاً للسعر المعلن لدى البنك في حينه ما لم يطلب العميل غير ذلك.

كما يمكن للعملاء الاقتراض بضمان شهادة "هالينا" بحد أقصى 90% من قيمه الشهادة؛ للحصول علي قرض شخصي أو قرض سيارة أو بطاقة ائتمان.