تعرف على سعر الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.