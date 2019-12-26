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تعرف على سعر الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأسبوع

04:55 م الخميس 26 ديسمبر 2019
تعرف على سعر الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.

أسعار الدولار الدولار البنك العربي الأفريقي بنك القاهرة البنك التجاري الدولي

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