مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات أخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1%، إلى مستوى 13884 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 51.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 51 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 583.9 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13747 نقطة.