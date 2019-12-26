البنك الأهلي يلغي قرار رفع أجل القرض الشخصي إلى 15 سنة

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول في خدمة العملاء في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك ألغى قراره السابق بزيادة الحد الأقصى لأجل سداد القرض الشخصي للموظفين إلى 15 سنة.

وأضاف أن البنك أصدر منشورا اليوم الخميس، بالعودة إلى أجل 10 سنوات كحد أقصى للقرض الشخصي للموظفين.

وأشار المصدر إلى أن رفع أجل القرض كان لفترة قصيرة ضمن حملة ترويجية للقروض في البنك، وأنه تم إلغاء القرار بعد تعليمات البنك المركزي الخاصة برفع الحد الأقصى لإجمالي قيمة أقساط القروض الممنوحة للسلع الاستهلاكية إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، بدلا من 35%.

ويقدم البنكً الأهلي قرض شخصي للموظفين في القطاع العام والخاص بضمان تحويل الراتب أو قسط القرض.

وتشترط أغلب البنوك تكويد الشركة بالبنك للتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية، وكذلك تطلب من العميل تقديم شهادة إثبات دخل وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث.

وشروط القرض الشخصي بالبنك الأهلي المصري هي:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.75 % إلى 20%.

قيمة القرض: يصل لميلون جنيه كحد أقصى.

الحد الأقصى لسداد القرض: يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس القادم.

سن العميل: يتراوح بين 21 إلى 60 عامًا كحد أقصى ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

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