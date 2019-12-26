على غرار لعبة Minecraft .. لينك داتا ومايكروسوفت تقدمان منصة تعليمية تفاعلية

كتب- علاء حجاج :

نظمت شركتا لينك داتا سنتر ومايكروسوفت، مسابقة بين طلاب 5 مدارس دولية لحل بعض التحديات والألغاز متعددة المستويات على غرار لعبة Minecraft الشهيرة.

يأتي ذلك في ظل التعاون بين الشركتين لتقديم حلول تعليمية مبتكرة قائمة على الحلول التكنولوجية والابتكار، وذلك ضمن مؤتمر "تمكين صناع المستقبل 2019" والذي نظمته شركة لينك داتا سنتر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن شركة لينك داتا سنتر اليوم، فإنه استنادًا إلى لعبة Minecraft الشهيرة، تعد Minecraft Education Edition منصة تعليمية تفاعلية حيث يبدأ الطلاب في رحلات ألعاب لا حدود لها للمشاركة في المواد الدراسية المختلفة.

وتساعد منصة Minecraft Education Edition في تعزيز مهارات الطلاب في قدرات حل المشكلات والتعاون بالإضافة إلى إثراء إبداعهم وتطوير قدراتهم الذهنية.

واستطاعت منصة Minecraft Education Edition جذب أكثر من مليوني مستخدم عبر 115 دولة بعد عام واحد فقط من صدوره في عام 2017.

وشاركت 5 مدارس دولية وهم (Mansoura College ، Hayah International Academy ، Futures Schools ، Menese International schools و Victoria College) يتألف كل منهم من فريق مكون من أربعة طلاب في المرحلة المتوسطة ومعلم للتنافس على الفوز بالمسابقة.